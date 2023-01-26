посёлок городского типа Цагвери, ბორჯომის მუნიციპალიტეტი, სამცხე-ჯავახეთი (на 2014) — Familio

Цагвери

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი, სამცხე-ჯავახეთი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Варианты названий
წაღვერი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Грузии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Боржомский район
поселок городского типа Цагвери2244465

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
სამცხე-ჯავახეთი, ბორჯომის მუნიციპალიტეტი, დაბა წაღვერის ტერიტორიული ორგანო
დაბა წაღვერიBoriugh TsaghvetiМужчин: 374. Женщин: 425. Всего: 799.

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