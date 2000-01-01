деревня Малышкино, Вожегодский район, Северный край (на 1931) — Familio

Малышкино

Вожегодский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4737Малышкино, д. вл.при ключе безымянном.155592529

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вожегодский район, Раменский сельсовет
Малышкино 325деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 16 км. Летнее: 26 км.Зимнее: 161 км. Летнее: 171 км.1916

Мы используем куки для улучшения работы сайта.