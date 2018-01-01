село Новосёлки, Волинська область (на 2018) — Familio

Новосёлки

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Владимирский уезд, Перевальская волость
289. Новоселки, село бывшее владельческое, дворов 43, жителей 396, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, школа, питейный дом, 2 ветряных Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-3322Новосілкиселоцентр сільської радир-н Турійськийсільрада Новосілківська

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