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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5480Ильино, д. вл.при р. Верже.363483835
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
306. Ильина, деревня бывшая владельческая, при речке Веже, дворов 7, жителей 62, волостное правление (уездный город в 35 верстах). В 1 версте — церковь православная, ярма Показать все
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
229ИльиноДеревня35144514