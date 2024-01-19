деревня Поджигородово, деревня Поджигородово, Клин, Московская область (на 2019) — Familio

Поджигородово

Клин, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Клинский уезд
3375Поджигородово, с. вл.при р. Катыше.2526155455Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Клинский уезд, Спас-Нудольская волость
700. Поджигородово, село бывшее владельческое, при речке Нудоле, дворов 20, жителей 90, церковь православная

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Клинский уезд, Спас-Нудольская волость
Село Поджигородово259Николаевская железная дорога, станция Подсолнечная. 2622Земское училище и усадьба Соколова.
Дер. Поджигородово25920Имение Соколова.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Клин
41861Поджигородоводеревня56°07'с.ш.36°39'в.д.O-37-134

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Клин
46737000638д Поджигородоводеревня
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