посёлок Прибылов, посёлок Прибылов, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Прибылов

Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ульяновской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Ульяновский район
693797Прибыловпосёлок54°05'с.ш.48°19'в.д.N-39-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Ульяновский муниципальный район, Большеключищенское сельское поселение
73652415136п Прибыловпоселок
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