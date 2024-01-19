Домброво
Жижморская волость, Трокский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- застенок
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Ковенской губернии 1892 года
Название№СтанОт уездного городаОт волостного правленияОт становой квартирыОт почты или ж/д станции
Домброва, околица4734319306
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Домброво, з. (Щербицкого), жит. 6 (4 м. 2 ж.), дес. 32, у. гор. 51 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 9 в., ст. ж. д. Кошедары 7 в.