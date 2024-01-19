застенок Домброво, застенок Домброво, Жижморская волость, Трокский уезд (на 1905) — Familio

Домброво

Жижморская волость, Трокский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
застенок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
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Список населённых мест Ковенской губернии 1892 года

НазваниеСтанОт уездного городаОт волостного правленияОт становой квартирыОт почты или ж/д станции
Ковенская губерния, Ковенский уезд, Румшишская волость
Домброва, околица4734319306

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Трокский уезд, Жижморская волость
Домброво, з. (Щербицкого), жит. 6 (4 м. 2 ж.), дес. 32, у. гор. 51 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 9 в., ст. ж. д. Кошедары 7 в.
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