хутор Семеновка, хутор Семеновка, Морозовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Семеновка

Морозовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ростовской области

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Цесаревичская станица
4004Семеновка № 1 врем. посел., на юртовой земле Цесаревичской станицы, при бал.207266Сотский152925
4005Семеновка № 2 вр. посел., на юртовой земле Цесаревичской станицы, при балке Сухой11182215090?

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Морозовский район
531625Семеновкахутор48°19'00"41°41'00"M-37-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Морозовский муниципальный район, Вольно-Донское сельское поселение
60634420126х Семеновкахутор
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