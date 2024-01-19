деревня Гейлеши, деревня Гейлеши, Сморгонский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Гейлеши

Сморгонский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Кревская волость
Гейлеши, з., жит. 33 (18 м. 15 ж.), дес. 79, у. гор. 28 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. Сморгонь 28 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Сморгонский район, Кревский сельсовет
д Гейлеши12

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Сморгонский район, Кревский сельсовет
д. Гейлеши10
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