деревня Казулино, деревня Казулино, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Казулино

Сафоновский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Бельский уезд
1261Казулино (Козулино), с. вл.при рч. Соле.707582335Церковь православная 1.
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Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Бельский уезд, Казулинская волость
900КазулиноСело70154746Церк. и церковно-пр. школа. Земс. шк., почтовое отд., винная лав. и мелочн. лав. 3.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Сафоновский район
180138Казулинодеревня55°20'00"33°32'00"N-36-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Сафоновский муниципальный район, Казулинское сельское поселение
66641460101д Казулинодеревня
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