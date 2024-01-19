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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3562Дворища, д. каз.при рч. Черновке.2432112325Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
498. Дворище, деревня бывшая государственная, при пруде, дворов 52, жителей 260, часовня, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
50ДворищеБобровскоебывшие государственные153535
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Дворицы-Малое (кред. т-во) 2253деревняЗимнее: 4,5 км. Летнее: —.Зимнее: 24 км. Летнее: —.Зимнее: 64 км. Летнее: —.1818