деревня Малые Дворища, деревня Малые Дворища, Грязовецкий район, Северный край (на 1931) — Familio

Малые Дворища

Грязовецкий район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3562Дворища, д. каз.при рч. Черновке.2432112325
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Жерноковская волость
498. Дворище, деревня бывшая государственная, при пруде, дворов 52, жителей 260, часовня, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Жерноковская волость
50ДворищеБобровскоебывшие государственные153535

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Слободской сельсовет
Дворицы-Малое (кред. т-во) 2253деревняЗимнее: 4,5 км. Летнее: —.Зимнее: 24 км. Летнее: —.Зимнее: 64 км. Летнее: —.1818
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