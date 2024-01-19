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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись имущества крупорушки жителя слободы Николаевской Коротоякской волости Коротоякского уезда Кононыхина Афанасия Петровича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества столярной мастерской слободы Николаевской Коротоякской волости Коротоякского уезда Красникова Якова Федоровича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества маслобойного завода жителя слободы Николаевской Коротоякской волости Коротоякского уезда Павлова Антона Сергеевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской обла Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
769. Николаевская, слобода бывшая государственная, при реке Доне, дворов 218, жителей 1154, церковь православная, лавка, 13 ветряных мельниц
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Николаевская3042Пригородния слободы г. КоротоякаНиколаевскаго2651633