слобода Николаевская, слобода Николаевская, Коротоякский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Николаевская

Коротоякский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Воронежской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Коротоякской волости
Опись имущества крупорушки жителя слободы Николаевской Коротоякской волости Коротоякского уезда Кононыхина Афанасия Петровича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества столярной мастерской слободы Николаевской Коротоякской волости Коротоякского уезда Красникова Якова Федоровича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества маслобойного завода жителя слободы Николаевской Коротоякской волости Коротоякского уезда Павлова Антона Сергеевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской обла Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Коротоякская волость
769. Николаевская, слобода бывшая государственная, при реке Доне, дворов 218, жителей 1154, церковь православная, лавка, 13 ветряных мельниц

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Коротоякская волость
Николаевская3042Пригородния слободы г. КоротоякаНиколаевскаго2651633
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close