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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1211Дарьевка (Чулкевичева), сц. вл.при рч. Саксагани.631381106114Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
328. Дарьевка (Морозовка), деревня бывшая владельческая, при реке Саксагани, дворов 47, жителей 340, школа, часовня, кирпичный завод
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
5Дарьевка (Морозовка)бывшие помещичьи5822857285
6Морозовкабывшие помещичьи2512043163