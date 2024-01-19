сельцо Дарьевка, сельцо Дарьевка, Ордо-Васильевская волость, Верхнеднепровский уезд (на 1911) — Familio

Дарьевка

Ордо-Васильевская волость, Верхнеднепровский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд
1211Дарьевка (Чулкевичева), сц. вл.при рч. Саксагани.631381106114
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд, Ордено-Васильевская волость
328. Дарьевка (Морозовка), деревня бывшая владельческая, при реке Саксагани, дворов 47, жителей 340, школа, часовня, кирпичный завод

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Верхнеднепровский уезд, Ордо-Васильевская волость
5Дарьевка (Морозовка)бывшие помещичьи5822857285
6Морозовкабывшие помещичьи2512043163
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