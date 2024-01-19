деревня Утеево, деревня Утеево, Тетюшский уезд, Казанская губерния (на 1886) — Familio

Утеево

Тетюшский уезд, Казанская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Татарстан

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Тетюшский уезд
2049Утеево, д. каз.при рч. Большой Буле.50449128140
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Тетюшский уезд, Алькеевская волость
1008. Утеева, деревня бывшая государственная, при речке Б. Буле, дворов 70, жителей 372, красильня
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