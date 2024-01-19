деревня Антропова, деревня Антропова, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads (на 2021) — Familio

Антропова

Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Режицкий уезд, Ковнатская волость
39АнтроповоимениеГлухое, озероКовнатского, римско-католическогоА. Козич, двор. , кат.2

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts
Antropova100177986ciemsEKS
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