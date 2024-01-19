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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
По жалобе крестьянки дер. Тярлево Федоровской волости Царскосельского уезда Е. Карконен на земского начальника 1-го участка. 1901–1902 гг. // Центральный государственный Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4003Тярлево, д. вл.при колодцах.39206363Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
650. Тярлева, деревня бывшая владельческая, дворов 25, жителей 120, 2 лавки
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Тярлево д.31 стан771 участок5город Павловск.