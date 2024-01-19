деревня Тярлево, деревня Тярлево, Федоровская волость, Царскосельский уезд (на 1913) — Familio

Тярлево

Федоровская волость, Царскосельский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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По жалобе крестьянки дер. Тярлево Федоровской волости Царскосельского уезда Е. Карконен на земского начальника 1-го участка. 1901–1902 гг. // Центральный государственный Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Царскосельский уезд
4003Тярлево, д. вл.при колодцах.39206363
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Царскосельский уезд, Федоровская волость
650. Тярлева, деревня бывшая владельческая, дворов 25, жителей 120, 2 лавки

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Царскосельский уезд, Федоровская волость
Тярлево д.31 стан771 участок5город Павловск.
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