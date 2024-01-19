Пузели
Полочанская волость, Ошмянский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- имение
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Пузели, им. (Ваньковича), жит. 9 (4 м. 5 ж.), дес. 124, у. гор. 65 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 35 в., ст. ж. д. Молодечно 10 в.
Пузели, ф. (Дедерки), жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 80, раз. см. предыдущ.
Пузели, ф. (Станкевича), жит. 8 (4 м. 4 ж.), дес. 29, раз. см. предыдущ.
Пузели, ус. (Станкевича), жит. 9 (2 м. 7 ж.), дес. 1, раз. см. предыдущ.
Пузели, ус (Ковалевского), жит. 9 (5 м. 4 ж.), дес. 15, раз. см предыдущ.
Пузели, ус. (Шафаловича), жит. 11 (6 м. 5 ж.), дес. 13, раз. см. предыдущ.