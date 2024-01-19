Населенное место

Пузели, им. (Ваньковича), жит. 9 (4 м. 5 ж.), дес. 124, у. гор. 65 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 35 в., ст. ж. д. Молодечно 10 в.

Пузели, ф. (Дедерки), жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 80, раз. см. предыдущ.

Пузели, ф. (Станкевича), жит. 8 (4 м. 4 ж.), дес. 29, раз. см. предыдущ.

Пузели, ус. (Станкевича), жит. 9 (2 м. 7 ж.), дес. 1, раз. см. предыдущ.

Пузели, ус (Ковалевского), жит. 9 (5 м. 4 ж.), дес. 15, раз. см предыдущ.