деревня Мыза, деревня Мыза, Ленинский район, Тульская область (на 2018) — Familio

Мыза

Ленинский район, Тульская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Тульской области

Находки

Где упоминается данное место
План на участок земли № 1 из надела крестьянского общества д. Мыза Татевской вол. Тульского у. в даче межевания первой части с-ца Ратово, Лабынское тож той же волости и у Показать все
Протокол общего собрания гр-н селения Мыза, Татевской волости, Тульского уезда и переписка с Татевским волземотделом об организации садовой артели. 1920 г. // Гос. архив Показать все
Дело о разверстании земли в связи с переходом на многополье об-ва гр-н дер. Мызы, Татьевской волости, Тульского уезда. 1922–1924 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Тульский уезд
357Ратовские дворики (мыза Иншинка), д. вл.при колодце.9963530
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Ленинский район
391045Мызадеревня54°10'с.ш.37°28'в.д.N-37-063
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close