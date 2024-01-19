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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
План на участок земли № 1 из надела крестьянского общества д. Мыза Татевской вол. Тульского у. в даче межевания первой части с-ца Ратово, Лабынское тож той же волости и у Показать все
Протокол общего собрания гр-н селения Мыза, Татевской волости, Тульского уезда и переписка с Татевским волземотделом об организации садовой артели. 1920 г. // Гос. архив Показать все
Дело о разверстании земли в связи с переходом на многополье об-ва гр-н дер. Мызы, Татьевской волости, Тульского уезда. 1922–1924 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
357Ратовские дворики (мыза Иншинка), д. вл.при колодце.9963530Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
391045Мызадеревня54°10'с.ш.37°28'в.д.N-37-063