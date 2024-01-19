деревня Жарки, деревня Жарки, Неверковская волость, Угличский уезд (на 1901) — Familio

Жарки

Неверковская волость, Угличский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Неверковской волости
Дело по оценке недвижимого имущества, принадлежащего Тарасу Ермиловичу Новикову, деревни Жарки, Неверковско волости, Угличского уезда. 1893 г. // Гос. архив Ярославской о Показать все
Дело по оценке недвижимого имущества, принадлежащего Александру Платоновичу Серову деревни Жарки, Неверковской волости, Угличского уезда. 1893 г. // Гос. архив Ярославско Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Угличский уезд
9420Жарки, д. каз.при р. Инобожке.4835103545
Показать скан

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Угличский уезд, Неверковская волость
д. ЖаркиX. Пахомовское общество66271618Борисовский приход
Показать скан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close