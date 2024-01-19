село Карабутово, село Карабутово, Сумська область (на 2018) — Familio

Карабутово

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Конотопский уезд
1359Карабутов (Карабутово), с. каз.при рч. Ромне.2331149590589Церковь православная 1. Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Конотопский уезд, Велико-Самборская волость
348. Карабутов, село бывшее государственное и владельческое, при болоте, дворов 273, жителей 1649, церковь православная, питейный дом, лавка, базар

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Черниговская губерния, Конотопский уезд, Карабутовская волость
село Карабутов

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-21111Карабутовеселоцентр сільської радир-н Конотопськийсільрада Карабутівська
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