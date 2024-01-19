деревня Ильинский Колдаис, деревня Ильинский Колдаис, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Ильинский Колдаис

Инзенский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ульяновской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Городищенский уезд
364Ильинское (Кравково, Наумовка), сц. вл.при роднике Горячий Ключ.802434138138
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Инзенский район
31000Ильинский Колдаисдеревня53°48'с.ш.46°19'в.д.N-38-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Инзенский муниципальный район, Оськинское сельское поселение
73610455126д Ильинский Колдаисдеревня
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