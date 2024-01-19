деревня Кощеево, деревня Кощеево, Яневская волость, Суздальский уезд (на 1905) — Familio

Кощеево

Яневская волость, Суздальский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Суздальский уезд
5176Кощеево, д. каз.при р. Ирмизи.14143296114
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Суздальский уезд, Яневская волость
651. Кощеева, деревня бывшая государственная, при реке Ирмизе, дворов 34, жителей 214, 4 ткц. свет.

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Суздальский уезд, Яневская волость
6449Кащеево деревня2814747149
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