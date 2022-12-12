посёлок Зеленая Роща, посёлок Зеленая Роща, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019) — Familio

Зеленая Роща

Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новосибирская область, Краснозерский район
80874Зеленая Рощапосёлок53°54'79°39'N-44-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Краснозерский муниципальный район, Сельское поселение Октябрьский сельсовет
50627431106п Зеленая Рощапоселок
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