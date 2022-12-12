село Бикметово, село Бикметово, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Бикметово

Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Каръявдинская волость
5Бикметова (Чутны), д. при реч. Куваш, на прос. дор., мечеть, бак. лав., х.-з. маг., кузн.13515107190190Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Чекмагушевский район
520903Бикметовосело55°11'00"54°31'00"N-40-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Чекмагушевский муниципальный район, Сельское поселение Новокутовский сельсовет
80656435106с Бикметовосело
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