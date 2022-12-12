село Большая Тарасовка, село Большая Тарасовка, Перелюбский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Большая Тарасовка

Перелюбский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1798Тарасовка (Свинуха), с. каз.при р. Камелике.5545118477531Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Рахмановская волость
1004. Б. Тарасовка, село бывшее государственное, при речке Б. Камелике, дворов 210, жителей 1472, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Перелюбский район
52253Большая Тарасовкасело51°59'с.ш.49°31'в.д.M-39-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Перелюбский муниципальный район, Молодежное сельское поселение
63634420111с Большая Тарасовкасело
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