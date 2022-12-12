Большая Тарасовка
Перелюбский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1798Тарасовка (Свинуха), с. каз.при р. Камелике.5545118477531Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1004. Б. Тарасовка, село бывшее государственное, при речке Б. Камелике, дворов 210, жителей 1472, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
52253Большая Тарасовкасело51°59'с.ш.49°31'в.д.M-39-004
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63634420111с Большая Тарасовкасело