Митюково
Сенненский район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
41Дер. Митюковоторгов. трак. колодцахВеликосел. с. о. 177464Великосельск. пр. 8023
81Фол. Митнековоторгов. трак. колодцахдв. И. Клосовичу, кат. 133Смольян. р.-кат. 8023
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Митюково20
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Митюково12