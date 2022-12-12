деревня Чукалы, деревня Чукалы, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Чукалы

Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1074Чукалы, деревня.при рч. Кундашле.733842132131Мщ. — Мечеть 1. Мельниц водяных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Байкибашевская волость
620. Чукалина, деревня бывшая государственная, при речке Кундашле, дворов 60, жителей 330, мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Байкибашевская волость
48Чукалина, д. при реч. Ару, на прос. дор., мечеть (постр. в 1894 г.), 2 мел., 2 бак. лав.702899297250Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Балтачевский район
521786Чукалыдеревня55°54'00"56°12'00"N-40-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Балтачевский муниципальный район, Сельское поселение Староянбаевский сельсовет
80608434131д Чукалыдеревня
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