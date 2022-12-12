деревня Степановка, деревня Степановка, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019) — Familio

Степановка

Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Каинский уезд, Нижне-Каинская волость
34Степановский580454236

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новосибирская область, Куйбышевский район
112819Степановкадеревня55°48'78°07'N-44-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Куйбышевский муниципальный район, Сельское поселение Гжатский сельсовет
50630413121д Степановкадеревня
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