деревня Лясковичи, деревня Лясковичи, Ивановский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Лясковичи

Ивановский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Кобринский уезд, Ивановская волость
349. Лясковичи, село бывшее владельческое, дворов 70, жителей 649, церковь православная, питейный дом

Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Кобринский уезд, Ивановская волость
ЛясковичиСело921758712Иваново
ЛясковичиИмение32758712Иваново

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Ивановский район, Лясковичский сельсовет
д Лясковичи1359

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Ивановский район, Лясковичский сельсовет
д. Лясковичи781
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