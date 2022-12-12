село Верхнеколымск, село Верхнеколымск, Верхнеколымский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) (на 2019) — Familio

Верхнеколымск

Верхнеколымский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Якутская область, Колымский округ
274Верхне-Колымское с.31

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский улус
123241Верхнеколымсксело65°43'с.ш.150°50'в.д.Q-56-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский муниципальный район, Сельское поселение Верхнеколымский наслег
98615409101с Верхнеколымсксело
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