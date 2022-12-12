деревня Старомунасипово, деревня Старомунасипово, Бурзянский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Старомунасипово

Бурзянский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд
529Старо-Манасыпова (Старо-Мунасыпова), д. башк.при р. Белой.1553564187153Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Карагай-Кипчатская волость
485. Старо-Мунасыпова, деревня бывшая государственная, при реке Бкиой, дворов 62, жителей 390, мечеть, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Бурзянский район
524271Старомунасиповодеревня53°14'00"57°35'00"N-40-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Бурзянский муниципальный район, Сельское поселение Старомунасиповский сельсовет
80619422111д Старомунасиповодеревня
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