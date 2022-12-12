Старокурзя
Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1689Старо-Курзина, деревня.при рч. Шулье.657772196196Б. Мечеть 1. Училище. Мельница водяная Изготовление мочал, тканье кулей.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
741. Старо-Курзина, при речке Шулье, дворов 78, жителей 429, мечеть, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
34Старо-Курзина, д. на прос. дор., при реч. Шулье, мечеть, вод. мел., 2 бак. лав., зем. шк., х.-з. маг., баз. по субб., кузн.6526120327322Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
521441Старокурзядеревня55°49'00"55°02'00"N-40-003
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Бураевский муниципальный район, Сельское поселение Тангатаровский сельсовет
80618440136д Старокурзядеревня