местечко Ново-Полонное, местечко Ново-Полонное, Новград-Волынский уезд, Волынская губерния (на 1886) — Familio

Ново-Полонное

Новград-Волынский уезд, Волынская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
местечко
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Волынская губерния, Новград-Волынский уезд, Полонская волость
1341. Ново-Полонское, село бывшее владельческое, при речке Хоморе, дворов 140, жителей 1334, церковь православная, 2 ярмарки, 6 кожев. зав.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close