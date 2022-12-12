Верхняя Сагаревка
Сумська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1700Верхняя Сагоревка (Большая Сигоревка), слободка вл.при р. Терне.322087300316Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
780. В. Сагоревка, деревня бывшая владельческая, при речке Терне, дворов 129, жителей 744, 15 ветряных мельниц
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-20894Верхня Сагарівкаселоцентр сільської радир-н Буринськийсільрада Верхньосагарівська