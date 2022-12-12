село Верхняя Сагаревка, село Верхняя Сагаревка, Сумська область (на 2018) — Familio

Верхняя Сагаревка

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Путивльский уезд
1700Верхняя Сагоревка (Большая Сигоревка), слободка вл.при р. Терне.322087300316
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Путивльский уезд, Николаевская волость
780. В. Сагоревка, деревня бывшая владельческая, при речке Терне, дворов 129, жителей 744, 15 ветряных мельниц

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-20894Верхня Сагарівкаселоцентр сільської радир-н Буринськийсільрада Верхньосагарівська
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