деревня Большая Свентица, деревня Большая Свентица, Свислочский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Большая Свентица

Свислочский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Волковыский уезд, Толочманская волость
300. Вол. прав. Толочманской волости наход. в ус. Болшая Свентица (Великая Свентица), (уездный город в 20 верстах), церковь православная, школа, водяная мельница

Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Волковыский уезд, Толочманская волость
СвентицаСело20521515Волковыск
СвентицаИмение45521515Волковыск

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Свислочский район, Вердомичский сельсовет
д Большая Свентица20

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Свислочский район, Вердомичский сельсовет
д. Большая Свентица28
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close