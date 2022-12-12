село Знаменское, село Знаменское, Ясногорский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Знаменское

Ясногорский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Каширский уезд
2343Знаменское (Ушаково, Дураково), с. вл.при прудах и рч. Апрани.321238182172Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Каширский уезд, Мокринская волость
688. Знаменское (Ушаково-Дураково), село бывшее владельческое, дворов 38, жителей 348, церковь православная, 2 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Ясногорский район
9173Знаменскоесело54°35'с.ш.38°03'в.д.N-37-053

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Ясногорский муниципальный район, Теляковское сельское поселение
70650449141с Знаменскоесело
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