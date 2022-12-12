Старошареево
Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
267Шереева, деревня.при р. Белой.573580229228Б. — Мечеть 1. Училище. Базары по вторникам.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
117. Ширеева, деревня бывшая государственная, при реке Белой, дворов 98, жителей 612, мечеть, школа, баз. по вторникам.
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
47Шагибековский пос., при р. Инзере 10025176765Земледелие
48Шареева, д. при р. Белой, 2 мечети, бак.-мануф. лав., кузн., паром10024Сведений не доставленоСведений не доставленоСведений не доставленоЗемледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
520333Старошарееводеревня54°26'00"56°28'00"N-40-053
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Кармаскалинский муниципальный район, Сельское поселение Сахаевский сельсовет
80635475131д Старошарееводеревня