деревня Старошареево, деревня Старошареево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Старошареево

Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
267Шереева, деревня.при р. Белой.573580229228Б. — Мечеть 1. Училище. Базары по вторникам.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Кармаскальская волость
117. Ширеева, деревня бывшая государственная, при реке Белой, дворов 98, жителей 612, мечеть, школа, баз. по вторникам.

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Дуван-Табынская волость
47Шагибековский пос., при р. Инзере 10025176765Земледелие
48Шареева, д. при р. Белой, 2 мечети, бак.-мануф. лав., кузн., паром10024Сведений не доставленоСведений не доставленоСведений не доставленоЗемледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Кармаскалинский район
520333Старошарееводеревня54°26'00"56°28'00"N-40-053

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Кармаскалинский муниципальный район, Сельское поселение Сахаевский сельсовет
80635475131д Старошарееводеревня
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