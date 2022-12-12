село Ивановка, село Ивановка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Ивановка

Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Ставропольский уезд
2158Ивановское, сц. вл.при рч. Урене.1584671336342
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Кременская волость
1238. Ивановское, сельцо бывшее владельческое и удельное, при речке Урене, дворов 161, жителей 916, часовня, 5 ветряных мельниц

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Старомайнский район
31434Ивановкасело54°27'с.ш.48°52'в.д.N-39-050

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Старомайнский муниципальный район, Прибрежненское сельское поселение
73642435116с Ивановкасело
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