Самцово
Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4964Самцова, д. каз.при р. Осьме.251549234299Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
300. Самцова, деревня бывшая государственная, при реке Обше, дворов 53, жителей 528, волостное правление (уездный город в 26 верстах), часовня, лавка. В 4 верстах — церко Показать все
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
333СамцовоДеревня2575250262Мельница, 3 мелоч. лавки, 2 кузницы, маслобойня.
334СамцовоВладельческая усадьба25131
335СамцовоВладельческая усадьба25122
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
178323Самцоводеревня54°55'00"33°41'00"N-36-044
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66614440130д Самцоводеревня