деревня Самцово, деревня Самцово, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Самцово

Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд
4964Самцова, д. каз.при р. Осьме.251549234299
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд, Самцовская волость
300. Самцова, деревня бывшая государственная, при реке Обше, дворов 53, жителей 528, волостное правление (уездный город в 26 верстах), часовня, лавка. В 4 верстах — церко Показать все

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Дорогобужский уезд, Самцовская волость
333СамцовоДеревня2575250262Мельница, 3 мелоч. лавки, 2 кузницы, маслобойня.
334СамцовоВладельческая усадьба25131
335СамцовоВладельческая усадьба25122

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Дорогобужский район
178323Самцоводеревня54°55'00"33°41'00"N-36-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Дорогобужский муниципальный район, Михайловское сельское поселение
66614440130д Самцоводеревня
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