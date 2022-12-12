хутор Глушков, хутор Глушков, Хустянская волость, Роменский уезд (на 1900) — Familio

Глушков

Хустянская волость, Роменский уезд (на 1900)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Роменский уезд
3783Глушков, хут. каз.при пруде.31682923
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Роменский уезд, Хустянская волость
1017. Глушков, хутор бывший государственный, при ручье Хустке, дворов 16, жителей 67, волостное правление (уездный город в 33 верстах), питейный дом, 2 ветряных мельницы

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Роменский уезд, Хустянская волость
39.0Глушков (Хустянка) хуторХустянское Хуторное козаков321717255453107
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