Глушков
Хустянская волость, Роменский уезд (на 1900)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- хутор
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3783Глушков, хут. каз.при пруде.31682923Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1017. Глушков, хутор бывший государственный, при ручье Хустке, дворов 16, жителей 67, волостное правление (уездный город в 33 верстах), питейный дом, 2 ветряных мельницы
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
39.0Глушков (Хустянка) хуторХустянское Хуторное козаков—321717—255453107