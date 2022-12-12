деревня Городок, деревня Городок, Игнатьевская волость, Богородский уезд (на 1913) — Familio

Городок

Игнатьевская волость, Богородский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Богородский уезд
693Городок (Городки), д. каз.при р. Клязьме.144038160191
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Богородский уезд, Игнатьевская волость
334. Городок (Городки), деревня бывшая государственная, при реке Клязьме, дворов 71, жителей 368, 5 шелк. ф.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Богородский уезд, Игнатьевская волость
Дер. Городок 175177Церковно-приходская школа, фабрика Кудиных, при ней больница.
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