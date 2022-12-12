село Мелчу-Хе, село Мелчу-Хе, Гудермесский район, Чеченская Республика (на 2018) — Familio

Мелчу-Хе

Гудермесский район, Чеченская Республика (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Грозненский округ
736Истису, с. на горячих источниках, на дороге, идущей из Грозного в Хасав-юрт.375918915чеченцысуннитыМечетей 4. Ставка пристава 3-го участка. Базар.
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чеченская Республика, Гудермесский район
162702Мелчу-Хесело43°19'46°12'K-38-033
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close