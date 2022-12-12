село Клевенка, село Клевенка, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Клевенка

Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1749Клевенка (Кирпичи), с. каз.при р. Большом Иргизе.4733210775810Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Клевонская волость
909. Клевонка (Кирпичи), село бывшее государственное, при реке Большом Иргизе, дворов 255, жителей 1659, волостное правление, (уездный город в 45 верстах), церковь правос Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Ивантеевский район
301429Клевенкасело52°07'с.ш.49°32'в.д.N-39-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Ивантеевский муниципальный район, Канаевское сельское поселение
63619430111с Клевенкасело
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