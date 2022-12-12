деревня Лебяжск, деревня Лебяжск, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми (на 2019) — Familio

Лебяжск

Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устьсысольский уезд
10238Лебяжская (Лебежной), д. каз.при р. Вычегде.2275534124136
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Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Устьсысольский уезд, Устьнемская волость
Лебяжская22718

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Усть-Сысольский уезд, Устьнемская волость
1682. Лебяжская (Лебяжный), деревня бывшая государственная, при реке Вычегде, дворов 47, жителей 282, часовня, земская почтовая станция

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Коми, Усть-Куломский район
169284Лебяжскдеревня61°35'54°35'P-40-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Коми, Усть-Куломский муниципальный район, Сельское поселение Парч
87648455106д Лебяжскдеревня
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