деревня Летний Наволок, деревня Летний Наволок, Приморский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Летний Наволок

Приморский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Архангельская губерния, Онежский уезд, Золотицкая волость
292. Дуроковское, село бывшее государственное, при Белом море, дворов 39, жителей 250, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Приморский район
83534Летний Наволокдеревня65°09'с.ш.37°06'в.д.Q-37-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Приморский муниципальный район, Пертоминское сельское поселение
11652448107д Летний Наволокдеревня
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