деревня Кособаново, деревня Кособаново, Новотроицкая волость, Бирский уезд (на 1906) — Familio

Кособаново

Новотроицкая волость, Бирский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Новотроицкая волость
11Мало-Новотроицкая (Кособанова), д., часов., кузн., 2 ободн. завед.531246149166Земледелие
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