Нижний Реутец
Медвенский муниципальный район, Курская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1643Нижний Реутец (Шелковка), с. каз. и вл.при р. Реуте.26станов. кварт.155598676Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
695. Н. Реутец (Шелковка), село бывшее государственное, при речке Реуте, дворов 182, жителей 1447, церковь православная, 19 ветряных мельниц, ярмарка 24-го июня.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
51161Нижний Реутецсело51°22'36°02'M-37-013
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
38624436101с Нижний Реутецсело