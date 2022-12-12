село Нижний Реутец, село Нижний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Нижний Реутец

Медвенский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Обоянский уезд
1643Нижний Реутец (Шелковка), с. каз. и вл.при р. Реуте.26станов. кварт.155598676Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Обоянский уезд, Медвенская волость
695. Н. Реутец (Шелковка), село бывшее государственное, при речке Реуте, дворов 182, жителей 1447, церковь православная, 19 ветряных мельниц, ярмарка 24-го июня.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Медвенский район
51161Нижний Реутецсело51°22'36°02'M-37-013

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Медвенский муниципальный район, Сельское поселение Нижнереутчанский сельсовет
38624436101с Нижний Реутецсело
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