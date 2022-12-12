Колтки
Чашникский район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
31Дер. КолткипроселкеколодцеКолтковскому с. о. 30123118Урецкого прав. 19266
55Им. Колткипроселкеколодцеподи. Ф. Ф. Лихачеву, пр. 111Урецкого прав. 13560
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Колтки22
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Колтки12