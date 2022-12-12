село Великий Враг, село Великий Враг, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Великий Враг

Шатковский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд
499Великий враг, с. удел.при овраге Великий Враг и прудах.47222889861146Церковь православная 1. Училищ 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд, Великовражская волость
358. Великий Враг, село бывшее удельное, дворов 376, жителей 2212, волостное правление (уездный город в 47 верстах), церковь православная, часовня, школа, 16 ветряных мел Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Шатковский район
19752Великий Врагсело55°16'44°31'N-38-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Шатковский муниципальный район, Сельское поселение Староиванцевский сельсовет
22657456106с Великий Врагсело
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