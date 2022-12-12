посёлок Курганка, посёлок Курганка, Омский уезд, Акмолинская область (на 1893) — Familio

Курганка

Омский уезд, Акмолинская область (на 1893)

Статус
не существует
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Акмолинская область, Омский уезд, Захламенский станичный юрт
10Курганский посел.Всех дворов: 36. 204Лошадей: 225. Рогатого скота: 156. Овец: 106.
Омский уезд, Курганская киргизская волость
204. Курганская кирг. вол., осн. 1869 г.Аулов: 6. Кибиток: 1248. 7281Лошадей: 15470. Рогатого скота: 6531. Верблюдов: 24. Овец: 17792.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close