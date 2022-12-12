Курганка
Омский уезд, Акмолинская область (на 1893)
- Статус
- не существует
- Тип
- посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и населенные места 1893 года
№НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
10Курганский посел.Всех дворов: 36. 204Лошадей: 225. Рогатого скота: 156. Овец: 106.
204. Курганская кирг. вол., осн. 1869 г.Аулов: 6. Кибиток: 1248. 7281Лошадей: 15470. Рогатого скота: 6531. Верблюдов: 24. Овец: 17792.